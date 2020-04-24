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Последний круизный лайнер на Земле и возвращение велосипедов: как мир борется с коронавирусом

24 апреля, 10:14

Екатерина Степаненко

В Испании закрыли морг, под который переоборудовали ледовый дворец

Европа постепенно выходит из карантина, а Германия и Великобритания тестируют вакцину. Но это не значит, что пандемия отступает. Больше всего больных в Соединенных Штатах – там 840 тысяч, на втором месте – Испания. Количество инфицированных там превысило 208 тысяч человек, поэтому Мадрид в третий раз продлил чрезвычайное положение – теперь уже до 9 мая.

"Он с нами надолго" – так о коронавирусе заявили во Всемирной организации здравоохранения. Генеральный директор Тедрос Гебреесус предостерег – борьба с недугом еще не завершена. Там, где эпидемию преодолели, она может вспыхнуть снова, а во многих странах – все только начинается.

"Эпидемии в Западной Европе стабилизировались или идут на убыль. Но тревожат тенденции к росту числа инфицированных в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. Большинство стран до сих пор на ранних стадиях эпидемий".

Германия, входящая в пятерку наиболее пораженных стран мира, переходит на масочный режим. Уже с понедельника они обязательны в общественном транспорте и магазины во всех 16 федеральных землях. Надежду возлагают и на вакцину. В Германии, вслед за Британией, уже выдали первое разрешение на клинические испытания препарата. Тестировать будут на двух сотнях добровольцев. Соответствующие исследования проводятся и в других странах, где испытывают вакцину. Германия тоже на этом этапе, но на ее разработку уйдут месяцы, быстро вакцины не появляются.

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С понедельника в Германии ослабили карантин, и если за две недели количество инфицированных не пойдет вверх, ограничение будут снимать и дальше. По оптимистическому сценарию готовятся и в Берлинском зоопарке – зверинец могут открыть уже на следующей неделе. Поэтому на загоны уже цепляют таблички с напоминанием о дистанции.

А в Испании, которая по количеству зараженных на втором месте в мире, карантин будут ослаблять с середины мая. Там к работе уже вернулись строители. А с понедельника на улицы выпустят детей, которые полтора месяца просидели дома. Гулять смогут только со взрослыми и не приближаясь к сверстникам ближе чем на полтора метра. Свидетельством того, что страна оживает, стало и возвращение на улице велосипедов. В Мадриде их снова можно взять в аренду. В ледовом дворце, где в разгар пандемии хранили тела погибших, под звуки гимна морг закрыли, надеясь, что он больше не понадобится.

А тем временем в итальянской Генуе завершил свое кругосветное путешествие последний круизный лайнер на земле. Так назвали судно Costa Deliziosa – в море оно вышло 5 января, когда первые случаи коронавируса только обнаружили в Китае. Среди двух с половиной тысяч человек на борту зараженных нет. Однако, на пути домой многие из европейские портов отказывались пускать судно. В понедельник лайнер зашел в Барселону, где сошли на берег испанцы, португальцы и французы. Остальные, в основном граждане Италии, оставят островок безопасности сегодня.

А тем временем Италия продолжает бить рекорды: там от COVID-19 излечилось больше, чем заразилось. В то же время смертность от последствий коронавируса, хотя тоже пошла на спад, сохраняется высокой. За прошлые сутки в Италии скончались 464 человека.

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Европа карантин кругосветное путешествие коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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