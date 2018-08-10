Последствия самого жаркого лета в Швеции видны из космоса

Июль 2018 года был самым жарким в истории страны

Шведское национальное космическое агенство показало серьезные последствия аномально жаркого лета в Швеции, которое уже привело к лесным пожарам за Полярным кругом и лишило многих фермеров урожая. Об этом сообщает The Local.

На снимках видны серьезные последствия аномально жаркого лета в Швеции, которое уже привело к лесным пожарам за Полярным кругом и лишило многих фермеров урожая.

Июль 2018 года был самым жарким в истории страны. За последние три месяца на значительной территории почти не было дождей.

На прошлой неделе правительство Швеции объявило о предоставлении помощи в размере 1,2 млрд крон (137 млн долларов США) фермерам, которые сильно пострадали от засухи.

По последним опросам, экстремальное воздействие аномально сухого лета вывело проблемы климата на второе место по важности для избирателей накануне сентябрьских выборов.

Остров Готланд в 2017 (слева) и 2018 (справа) годах

Напомним, на юге Швеции из-за жары не ездят поезда – отменены десятки рейсов, так как раскаленное полотно может не выдержать веса поезда и вызвать катастрофу. Железнодорожное сообщение в некоторых районах перекрыли до завтра. По информации синоптиков, в конце недели температура достигнет плюс 34-х градусов.