Последствия засухи и пропавшие туристы: пять последствий аномальной погоды в Европе

От тепловых ударов гибли люди, а ливни останавливали работу транспорта

Сайт "Сегодня" собрал наиболее важные новости о непогоде в Европе.

В Каталонии 11 человек погибли от теплового удара

С 3 августа от сильной жары в Каталонии скончались как минимум 11 человек. Об этом сообщило в пятницу региональное Агентство общественного здравоохранения.

Хотя сейчас ситуация в стране нормализовалась, в минувшие выходные практически по всему королевству установилась знойная погода. Государственное метеорологическое агентство объявляло тревогу во многих провинциях Испании. В некоторых населенных пунктах уровень опасности был поднят до самого высокого – "красного". В данных провинциях столбик термометра превысил отметку в 40 градусов.

Грозы в Германии

Север Германии понес убытки после того, как сильные летние грозы прошли на ее территории. Несколько человек были ранены в результате разгула стихии. Из-за непогоды работа железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта была нарушена. Поваленные деревья блокировали проезд на дорогах.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), ветер был особенно сильным в районе Ганновера и Северного моря. Скорость ветра на побережье достигала 140 километров в час.

Последствия жары в Швеции

Шведское национальное космическое агенство показало серьезные последствия аномально жаркого лета в Швеции, которое уже привело к лесным пожарам за Полярным кругом и лишило многих фермеров урожая.

На снимках видны серьезные последствия аномально жаркого лета в Швеции, которое уже привело к лесным пожарам за Полярным кругом и лишило многих фермеров урожая.

Наводнение во Франции

На юге Франции из опасных районов пришлось эвакуировать 1600 человек из-за сильных наводнений. О погибших информации нет, однако несколько человек числятся пропавшими без вести. В частности, исчез 70-летний гражданин Германии, который работал в одном из летних детских лагерей. Также в одном из летних лагерей в Сен-Жульен-де-Пейроль были эвакуированы 119 детей.

Пропавшие туристы

Во Франции, во время сплава на каноэ по реке Ардеш на юго-востоке страны, пропала группа из 18 человек. В поисковой операции участвуют порядка 100 жандармов и три вертолета. Ситуация осложняется притоком воды из-за прошедших накануне ночью сильных дождей.

Из-за гроз и града был объявлен оранжевый (предпоследний) уровень метеотревоги. Речь, в частности, идет о Приморских Альпах, Дроме, Соне и Луаре, Варе, Воклюзе и других департаментах.