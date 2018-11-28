Послы ЕС уже обсуждают новые санкции за агрессию России на Азове – МИД Латвии

Вопрос о введении новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Азовском море обсуждается на закрытом совещании послов стран – членов Евросоюза. Решение о применении мер может быть принято лидерами государств сообщества в середине декабря. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Мы будем работать над тем, чтобы такие международные организации, как ОБСЕ и ООН, а также в значительной степени комиссия НАТО – Украина говорили единогласно и оказали давление на Россию. В контексте ЕС как раз сейчас послы обсуждают введение возможных новых санкций, о которых могут договориться лидеры ЕС в середине декабря", - сказал он в эфире Латвийского радио.

"Хотя многим и кажется, что санкции – это тот механизм, который не дает прямого эффекта, но мы хорошо видим, что все-таки четкая позиция международного сообщества, которую также дополняют санкции, дает определенную поддержку", - отметил он.

По его мнению, России нужно дать сигнал о необходимости нормализовать ситуацию.

"Я думаю, что у нас достаточно разных санкционных механизмов, которые можно было бы задействовать. Но мы не будем говорить о военной интервенции, поскольку Украина не является страной – членом НАТО", - подчеркнул он.

Со слов главы МИД Латвии, у разных стран ЕС различные позиции по вопросу антироссийских санкций.

"Кто-то выступает за более жесткие санкции, а есть те, кто не хочет более жестких мер, что, по правде говоря, нравится это или нет, является нормой для ЕС – прийти спустя несколько дней, а порой и недель к единому мнению", - указал он.

"Но даже самые скептически настроенные страны понимают, что на это не реагировать нельзя", - отметил политик.

Ринкевичс подчеркнул, что вопрос введения санкций против РФ сейчас обсуждается на закрытом заседании дипломатов ЕС, а решение по этому поводу будет принято на уровне руководителей и премьеров стран сообщества.

"Договоренности на дипломатическом уровне будут достигнуты сравнительно быстро, но понятно, что эти договоренности придется утвердить лидерам ЕС в середине декабря", - сказал он.

При этом глава внешнеполитического ведомства Латвии не стал называть какие-то конкретные меры, которые могли бы быть введены в отношении России. "На мой взгляд, это должны быть не только санкции, направленные против лиц, но это должны быть и какие-то санкции, которые направлены на экономическом уровне", - считает он.

"Необходимо добиться того, чтобы, во-первых, украинские корабли и моряки были освобождены. Во-вторых, чтобы ситуация не обострялась, и третье – чтобы Керченский пролив был освобожден. Если этого не происходит, я думаю, что может случиться прецедент, похожий на события 2014-2015 года на востоке Украины", - считает Ринкевичс.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 вопросы, связанные с ростом напряженности в отношениях Украины и России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По данным Bloomberg, германский канцлер хочет поднять тему потенциальных новых ограничительных мер против России. Также Меркель может затронуть с Трампом тему трансатлантических отношений и проблемы окружающей среды.

Ранее сообщалось, что США призывают Европу "делать больше" для Украины, но Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.

Немецкое издание Die Welt отмечает, что в дипломатических кругах ЕС, на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе, дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принять "меры по укреплению доверия" в споре.

"Санкции, по мнению Берлина и Парижа, не являются частью этих мер", – сообщают источники.

Германия и Франция, как пишет издание, хотят "продолжать дипломатические усилия" и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ к решению конфликта на Азове.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.