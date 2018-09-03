Посол назвал даты суда над украинским нацгвардейцем в Италии

Сегодня, 12:28

Назначены даты пяти судебных заседаний по делу "убийства" итальянского корреспондента Андреа Роккелли украинцем Виталием Маркивым в 2014 году

Фото: dnepr.info
Фото: dnepr.info

До конца года в Италии пройдут пять судебных заседаний по делу украинца Виталия Маркива – военнослужащего Национальной гвардии, которого Рим обвиняет в убийстве итальянского корреспондента Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Как сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, первое из заседаний состоится 14 сентября, второе – 28 сентября, третье – в октябре, а четвертое и пятое – в ноябре. По словам Перелыгина, консул регулярно посещает украинца.

"Консул посещает его на регулярной основе, как только есть любая возможность и Виталий изъявляет свое желание. Могу сказать, что он держится", – утверждает дипломат, отмечая, что Маркив убежден, что все "должно быть решено по справедливости".

Перелыгин отметил, что Италия все еще отказывается создавать с Украиной совместную следственную группу по делу украинского военнослужащего, поскольку правоохранительные органы этой страны якобы "не видят" для этого необходимости.

При этом они все еще так и не побывали на так называемом "месте преступления", констатировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Виталий Маркив предстал перед итальянским судом 6 июля.

Кроме того, мать нацгвардейца обвинила следствие в абсурдности обвинений, поскольку убить человека из автомата Калашникова на расстоянии 2 тысяч метров невозможно.

В то же время еще в феврале министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано говорил о создании двусторонней следственной группы для расследования.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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