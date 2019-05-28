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Посол назвал выборы председателя ЕК сериалом "Игры европейских престолов"

28 мая, 21:20

Главы государств Европейского Союза решают, кого предложить на пост председателя Еврокомиссии

Фото: Getty Images

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба уверен, что Германия и Франция ведут борьбу за ключевой пост и лидерство в ЕС.

"А за этим невинным решением подковерная борьба Германии и Франции за ключевой пост и лидерство в ЕС. Франко-германский альянс крепчает там и потрескивает здесь. Потому что красивые слова о единстве – это хорошо, но власть есть власть. Следим за этим сериалом "Игры европейских престолов", – написал он в своем микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель на первом обсуждении кандидатуры председателя Еврокомиссии главами государств и правительств стран ЕС предложит лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера.

"У нас есть еще много времени, чтобы обговорить эту тему, в том числе на очередном заседании Евросовета 21-22 июня, и поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", – сказала Меркель по прибытии на неформальный рабочий ужин в Брюсселе.

"Сегодня вечером я призову (лидеров стран ЕС – Ред.) продемонстрировать договороспособность, чтобы по возможности к заседанию Европарламента мы дали свое предложение", – добавила Меркель.

Она заявила, что при назначении главы Еврокомиссии поддерживает принцип "ведущего кандидата", в соответствии с которым этот пост получает лидер крупнейшей фракции Европарламента, но "не все коллеги такого же мнения".

Как сообщалось, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов – 180.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег Германия, Франция, Европарламент, Еврокомиссия, пост, Меркель, председатель, кулеба, Вебер

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