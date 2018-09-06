Суд во Франции вынес вердикт относительно "посольства ДНР" в Марселе

Сегодня, 15:33

Судья города Экс-ан-Прованс отклонил иск МИД Франции с требованием ликвидировать "представительство" боевиков

Суд во Франции вынес вердикт относительно "посольства ДНР" в Марселе

Суд высшей инстанции французского города Экс-ан-Прованс отклонил ходатайство министерства иностранных дел Франции с требованием ликвидировать "представительство" так называемой "ДНР" в городе Марсель.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур уже выступил против такого решения.

"Глубоко разочарован решением суда по т.н. представительскому центру "ДНР" во Франции", – написал в своем Twitter дипломат.

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Он выразил надежду, что французская прокуратура обжалует подобное решение  суда.

"Деятельности "представительства" террористической "ДНР" во Франции наконец должен быть положен конец", – резюмировал посол.

В свою очередь глава так называемого "представительства" Юбер Файяр назвал вердикт суда "большой победой Донецкой народной республики", а также "признанием обоснованности существования представительства, а, следовательно, и ДНР".

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Файяр назвал судебное решение "ударом по престижу киевского правительства и министерства иностранных дел Франции".

Напомним, что посол Франции в Украине Изабель Дюмон призвала Украину и Запад не допустить заморозки конфликта на Донбассе после ввода туда миротворческой миссии ООН.

Кроме того, после убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко МИД Франции призвал стороны не допустить срыва Минских договоренностей.

Также на встрече со своим французским коллегой министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна уйти с Донбасса.
Франция, Донбасс, Марсель, Украина, днр
Источник:

"Сегодня"

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