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Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

16 марта, 14:07

Игорь Тимофеев

Желающие вернуться на Родину украинцы безуспешно обивают пороги диппредставительства

После того как в Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса , кронсульство Украины в этой центрально-европейской республике также приостановило консульский прием граждан.

Оно мотивировало это решением правительства и СНБО Украины с целью минимизации риска распространения коронавируса COVID-19, несмотря на то, что многие живущие и работающие в Чехии украинцы хотели бы вернуться на Родину.

Как рассказали сайту "Сегодня" очевидцы, объявление на калитке перед консульством в Праге гласит, что прием граждан не буде осуществляться до пятницы, 20 марта, после чего начнутся выходные, так что дипломатическое представительство не будет работать еще два дня.

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Тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию (потерял паспорт или стал жертвой несчастного случая), предлагают обращаться по указанным в объявлении номерам телефонов или на электронную почту.

Однако, как рассказала сайту "Сегодня" украинка Людмила Орнст, 10 лет живущая и работающая в Чехии, дозвониться туда можно буквально со второго-третьего раза, поскольку работают три "горячие линии". При этом она заметила, что вопросы восстановления документов решаются весьма оперативно.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии приняло решение запретить с 16 марта въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство.

Также напомним, что перед закрытием соседней Польшей своих границ из-за угрозы распространения коронавируса тысячи украинцев одновременно решили вернуться домой. Это создало на границе гигантские очереди и толкучку .

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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