Постоянные базы США в Польше: Дуда летит к Трампу договариваться

Сегодня, 10:33

Президент Трамп примет своего польского коллегу в Белом доме 18 сентября

Доналд Трамп и Анджей Дуда. Фото: AFP
Доналд Трамп и Анджей Дуда. Фото: AFP

Президенты Польши и США в ходе запланированной в сентябре встречи в Белом доме могут обсудить новые контракты на поставку вооружения и размещение постоянных американских военных баз на польской территории. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Безопасность, польско-американские связи в военной сфере будут предметом переговоров", – сказал он, подчеркнув, что сейчас "обсуждение ведется на экспертном уровне".

"Речь идет о контрактах, касающихся вооружения Войска Польского, а также о постоянных базах американских войск в Польше", – добавил Блащак.

Во вторник пресс-служба Белого дома информировала, что президент Трамп примет своего польского коллегу в Белом доме 18 сентября.

"Президент Трамп и президент Дуда затронут пути укрепления стратегического партнерства США и Польши, а также обсудят темы, вызывающие взаимный интерес, включая торговлю, оборону и вопросы безопасности", – говорится в документе.

Ранее стало известно о том, что Варшава подготовила документ под названием "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше", который был разослан членам Конгресса США и ряду представителей администрации президента Дональда Трампа.

Согласно ему, республика обязуется выделить от 1,5 до 2 млрд долларов на покрытие расходов по постоянному размещению на своей территории одной американской бронетанковой дивизии либо равноценного соединения и готова построить всю необходимую для постоянной базы инфраструктуру.

8 июля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США изучают предложение Польши о постоянном размещении на ее территории американских войск, однако окончательного решения пока не принято.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих.

Как сообщалось, в Кремле разразились истерикой из-за намерения Польши разместить у себя базу США.
Польша, США, Трамп, Дуда, военная база
Источник:

ИТАР-ТАСС

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