Пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа
Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с "утерей доверия к прокуратуре"
Несколько участников движения "желтых жилетов", пострадавших в ходе протестов во Франции, подали иск в Суд большой инстанции против против начальника парижской полиции Мишеля Дельпеша. Об этом сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на их адвоката.
"Сегодня мы направили представителю следственных судей четыре иска по уголовным статьям", — сказала адвокат Арие Алими. По ее словам, обвинения касаются "произвольного насилия с отягчающим фактором в виду совершения их представителем власти в составе группы", которое повлекло увечье. Отдельно истцы предъявляют претензии к Дельпешу и неустановленным лицам как к пособникам упомянутых преступлений.
Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с "утерей доверия к прокуратуре". Причина этого кроется в утечке информации о ходе экспертизы: в среду телеканал Бэ-эф-эм сообщил о том, что, согласно вердикту экспертов, кровь на резиновой пуле, которую адвокат принесла следователям в качестве доказательства нарушения полиции, не принадлежит Жерому Родригесу. Кроме того, она пожаловалась на то, что сотрудники Генеральной инспекции национальной жандармерии пытались запугать другого ее клиента, который находился в больнице.
40-летний Жером Родригес был ранен в январе, когда вел съемку демонстрации на мобильный телефон. Пока полиция отказывалась признать, что Родригес пострадал от одной из резиновых пуль, выпущенных стражами порядка. В среду мужчина объявил, что, согласно вердикту врачей, его правый глаз потерял способность видеть.
Другие истцы — Франк Дидрон и Антуан Кост — также получили травмы глаза, оба считают, что это произошло из-за попадания резиновых пуль, выпущенных полицейскими. Четвертый заявитель — Себастьен Майе — получил серьезную травму кисти руки и лица после того, как поднял с земли и попытался отбросить выпущенную полицией гранату.
Отдельно адвокат заказала проведение двух экспертиз: в отношении газо-шумовой гранаты GLI-F4 на предмет реальной мощности ее взрыва и специального гранатомета LBD 40 для оценки "адекватности его использования".
Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филип во вторник сообщил, что с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.
Отметим, спустя три месяца еженедельных демонстраций, большая часть французского населения выступает за прекращение протестов движения "желтых жилетов", о чем гласят результаты соцопроса, который провели по заказу местного телеканала BFM TV.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. Тогда протестующие нанесли на ряд архитектурных памятников в столице Франции граффити, разбили ряд скульптур, а также ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона.
В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.
Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
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