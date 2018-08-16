Пострадавшую во время теракта в Стокгольме украинку выдворяют из Швеции

Сегодня, 10:39

У Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Однако она намерена обжаловать решение миграционной службы

Из Швеции выдворяют украинку. Фото: Pixabay
Из Швеции выдворяют украинку. Фото: Pixabay

Власти Швеции решили выдворить из страны украинку, которая во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года потеряла ногу. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

В день теракта 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, въехавшего в пешеходов.

Она провела в больнице три недели, за это время ей сделали несколько операций, однако не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочерью. У нее был временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, совершившего наезд на пешеходов.

Недавно Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном виде на жительство, аргументировав свое решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе, поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников.

Миграционная служба считает, что нужная Ирине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине, и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас у Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Однако она намерена обжаловать решение миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев.

Напомним, 7 апреля 2017 года в Стокгольме грузовик въехал в толпу прохожих. Местная полиция эвакуировала людей из центра города. По данным СМИ, в результате инцидента пострадали пять человек.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент с въехавшим в толпу людей грузовиком терактом.

"Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака", – приводят они слова премьера, сказанные в ходе пресс-конференции.

Левен отметил, что удалось задержать подозреваемого в совершении наезда на людей в центре Стокгольма. Он также подтвердил, что двое погибли в результате происшедшего.
Украина, Швеция, теракт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Теракт в академии в Кабуле: погибли 48 человек

Вчера, 19:02

Еще 67 человек получили ранения разной степени тяжести

Евросоюз

Фото: AFP

Мужчину, совершившего теракт в Лондоне, арестовали за покушение на убийство

Вчера, 17:25

Салих Хатер продолжает находиться под стражей в полицейском участке
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Стала известна личность водителя, устроившего теракт в Лондоне

Вчера, 11:03

Им оказался 29-летний выходец из Судана

Евросоюз

Скрин с видео

Теракт в Лондоне: совершившим наезд на людей оказался иммигрант из Судана

Вчера, 03:27

Ночью накануне инцидента мужчина на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы

Евросоюз

Фото: AFP

Тереза Мэй: Угроза терроризма в Великобритании находится на высоком уровне

Вчера, 00:44

Полиция Великобритании рассматривает инцидент с наездом автомобиля на людей возле здания парламента в Лондоне как теракт

США

Фото: AFP

"Сумасшедшие животные": Трамп отреагировал на теракт в Лондоне

14 Августа, 18:22

20-летний водитель автомобиля Ford Fiesta серебряного цвета наехал на нескольких велосипедистов и пешеходов

Евросоюз

Фото: AFP

Теракт в Лондоне: полиция начала снимать оцепление у здания парламента

14 Августа, 17:16

Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия

Другие страны

Фото: AFP

В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

14 Августа, 01:16

Город Газни с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными
Загрузка...