Пожар на Лионском вокзале в Париже: назвали причину возгорания

Протест против проведения концерта, который исполнитель из Демократической Республики Конго Фалли Ипупа должен был дать 28 февраля Парижа, переросла в беспорядки и продолжилась поджогом десятка скутеров и мусорных баков в районе Лионского вокзала. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его информации, демонстранты собрались неподалеку от концертного зала "Аккор отель арена". Было несколько очагов возгорания, один из них — в непосредственной близости от здания вокзала. Также демонстранты пытались перекрывать улицу и устанавливали некие подобия баррикад на тротуарах, чтобы воспрепятствовать проходу зрителей в зал. Участниками акции были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, которые выступают против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняют исполнителя в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.

Видео: Reuters

После устранения поджогов стражи порядка приступили к разгону демонстрантов.

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Согласно официальному заявлению парижской префектуры полиции, этот протест был запрещен.

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Пожарные уже потушили пламя, здание Лионского вокзала и одноименная станция метро по-прежнему закрыты.

Власти осудили поведение манифестантов, которые грубо отталкивали спасателей и мешали им тушить горящие средства передвижения.

Напомним, что ранее в Киеве ночью ужасный пожар уничтожил дом с автомобилями.

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