Пожар на несколько миллионов евро: в Италии из-за непогоды сгорели сотни Maserati

В результате короткого замыкания, которое возникло в одном из городов страдающей от наводнения Италии, сгорели сотни автомобилей Fiat и Maserati.

Возгорание произошло из-за подтопления двух доков в терминале порта города Савона, где находились машины, предназначавшиеся для экспорта в Азию.

Огонь быстро охватил дорогостоящие автомобили и потушить его удалось лишь спустя несколько часов.

Пока что подсчитать убытки, которые понесла Италия из-за стихии, не удается – некоторые города до сих пор затоплены, а курортные зоны и туристические порты Лигурийского побережья были разорены практически целиком.

Из-за продолжающихся ливней уровень воды в каналах Венеции поднялся уже на 1,56 м – максимум с 2008 года. По данным властей, 75% города затоплено.

Напомним, что жертвами непогоды в стране стали 11 человек, из которых пять пришлось на Венецию.

Также мы писали об обильных ливнях, которые начались в Риме еще на прошлой неделе, из-за чего город оказался практически парализован.

Кроме того, сообщалось, что в Генуе наблюдаются перебои в работе железной дороги, а местный аэропорт закрыли на время шторма.