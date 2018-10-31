Пожар на несколько миллионов евро: в Италии из-за непогоды сгорели сотни Maserati

Сегодня, 00:27

Дорогостоящие автомобили были уничтожены в пожаре, вызванном коротким замыканием из-за наводнения

Фото: Jean-Christoph von Oertzen/Flickr
Фото: Jean-Christoph von Oertzen/Flickr

В результате короткого замыкания, которое возникло в одном из городов страдающей от наводнения Италии, сгорели сотни автомобилей Fiat и Maserati. 

Возгорание произошло из-за подтопления двух доков в терминале порта города Савона, где находились машины, предназначавшиеся для экспорта в Азию.

Огонь быстро охватил дорогостоящие автомобили и потушить его удалось лишь спустя несколько часов.

Пока что подсчитать убытки, которые понесла Италия из-за стихии, не удается – некоторые города до сих пор затоплены, а курортные зоны и туристические порты Лигурийского побережья были разорены практически целиком.

Из-за продолжающихся ливней уровень воды в каналах Венеции поднялся уже на 1,56 м – максимум с 2008 года. По данным властей, 75% города затоплено.

Напомним, что жертвами непогоды в стране стали 11 человек, из которых пять пришлось на Венецию.

Также мы писали об обильных ливнях, которые начались в Риме еще на прошлой неделе, из-за чего город оказался практически парализован.

Кроме того, сообщалось, что в Генуе наблюдаются перебои в работе железной дороги, а местный аэропорт закрыли на время шторма.
Италия, шторм, наводнение, ливень, Maserati, короткое замыкание
Источник:

ТАСС

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