Пожар на складе во Франции: сгорели миллионы бутылок вина
Огонь уничтожил в Бордо вина примерно на 12,5 миллионов евро
В результате крупного пожара во Франции были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина.
Как пишет France 3 Nouvelle-Aquitaine, инцидент произошел на складе производителя вина Sovex Grands Châteaux, где огонь охватил 1,5 тыс. кв. м помещения.
При этом сотрудники компании не пострадали – все 80 человек, которые оказались на территории склада в момент возгорания, успели эвакуироваться.
По предварительным данным, пожар начался на подвесном потолке, который затем обрушился на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.
Огонь тушили около шести десятков пожарных.
Приблизительная сумма товара, который был уничтожен в огне, оценивается в 12,5 млн евро.
Напомним, ранее во французской столице произошел другой крупный пожар – огонь охватил Собор Парижской Богоматери, уничтожив его купол и знаменитый шпиль.
Кроме того, в феврале в 16-м округе Парижа загорелся восьмиэтажный жилой дом. Жители близлежащих зданий были эвакуированы. По подозрению в причастности к случившемуся была задержана 40-летняя жительница дома, страдающая от психических заболеваний.
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