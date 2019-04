Пожар Собора Парижской Богоматери: появились версии о причинах возгорания

Пожар в Соборе Парижской Богоматери был локализирован и практически потушен около 5 утра по киевскому времени. Сотни спасателей, работавших на тушении легендарной святыни, делают все возможное, чтобы огонь не вспыхнул снова, заливая водой тлеющие элементы здания. По словам смотрителей собора и культурологов, оценить ущерб сейчас невозможно, поскольку речь идет не о какой-то стоимости строительных материалов или конструкций.

Огонь уничтожил уникальные средневековые элементы здания, внутреннюю отделку, элементы конструкции, которые создавались сотни лет назад и сохранились до наших дней. Поэтому, по словам экспертов, ущерб, нанесенный огнем, нельзя исчислять лишь в финансовом эквиваленте.

По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы. Как сообщает французское издание Le Figaro, такими были первоначальные выводы спасателей, сделанные на основе имеющихся данных. Следователи начали допрос сотрудников, производивших ремонт собора Парижской Богоматери.

Но Филипп Карсенти, член совета Нейи-сюр-Сен, в комментарии Fox News отметил, что не стоит рассматривать пожар в Соборе исключительно, как несчастный случай. По его мнению, это мог быть умышленный поджог.

"Даже если никто не погиб, этот инцидент можно расценивать, как "французское 11 сентября". (11 сентября 2001 года – террористическая атака на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке – ред.). Церкви разоряются во Франции каждую неделю. Многие политики хотят, чтобы мы верили, что это случайность", – отметил Карсенти, подчеркнув, что вероятность поджога весьма вероятна.

A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl