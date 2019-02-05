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Пожар в элитном районе Парижа: появилась новая информация о погибших

Сегодня, 14:45

После того, как пожарные взяли огонь под контроль, на месте ЧП нашли еще тела погибших

Фото: AFP
Пожар в элитном районе Парижа: появилась новая информация о погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/983/c25/5c5983c25a606.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/983/c25/5c5983c25a606.jpg Евросоюз После того, как пожарные взяли огонь под контроль, на месте ЧП нашли еще тела погибших

Число жертв ночного пожара в престижном районе Парижа увеличилось до десяти, пишет издание Le Figaro, ссылаясь на спасательные службы Франции. Кроме того, еще 36 человек, включая шестерых пожарных, пострадали.

Впрочем, спасатели называют озвученные цифры лишь предварительными, хотя, спустя пять часов тушения, они смогли взять огонь под контроль.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших, а также поприветствовал храбрость пожарных, благодаря действиям которых, по его словам, удалось спасти много человеческих жизней.

Напомним, пожар возник в ночь на 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По подозрению в причастности к случившемуся была задержана 40-летняя жительница дома, страдающая от психических заболеваний.

Также сообщалось о пожаре в отделении "Банка Франции" во французском городе Руан, которое в декабре подожгли участники движения "желтых жилетов" во время массовых протестов.

Кроме того, мы писали о взрыве в одной из пекарен Парижа, в результате которого погибли четыре человека и еще десятки пострадали.

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Тег Франция, пожар, Париж, жертвы, огонь, пламя

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Источник:

ТАСС

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