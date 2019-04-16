Пожар в Нотр-Дам де Пари: появилась реакция Королевы Елизаветы II

Королева Великобритании поблагодарила французские экстренные службы за работу

Элегантный образ королевы Англии Елизаветы II. Фото: AFP

Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила французские экстренные службы, потушившие крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом во вторник сообщил Букингемский дворец, опубликовав послание британского монарха президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

"Принц Филип (супруг королевы) и я были глубоко опечалены, увидев снимки пожара, который охватил собор Парижской Богоматери", – написала королева, отдав должное работе сотрудников экстренных служб, которые "рисковали своими жизнями, чтобы попытаться спасти этот важный национальный памятник".

"Мои мысли и молитвы в это трудное время с теми, кто молится в этом соборе и со всей Францией", – добавила она.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли- спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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