Пожар в Нотр-Даме: есть угроза обрушения собора

Эксперты определили три критические точки

Фото: AFP

Французские эксперты определили несколько критических точек в Соборе Парижской Богоматери, которые необходимо немедленно укрепить, чтобы избежать обрушения. Об этом сообщает Le Figaro.

Первый критический элемент расположен в северном трансепте (поперечный неф, – ред.) собора. Треугольный элемент длиной около 15 метров и весом несколько тонн, который тянется по фасаду, больше не поддерживается опорными балками крыши.

"Сегодня вечером была проделана значительная работа, чтобы укрепить верхнюю часть, соорудили что-то вроде опор", – сказал в четверг министр культуры Франк Ристье.

Этот элемент в случае падения может привести к обрушению значительной части северного фасада.

Собор Парижской Богоматери

Второй элемент, вызывающий опасение, – это западный фронтон. Он находится между двумя колокольнями. Этим элементом отмечен западный конец крыши нефа. Перекрытия, на которые он опирался, упали после пожара.

"Он очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху настолько обожжена, что раскололась до самого конца", – объяснил Ристье.

Собор Парижской Богоматери

Третий проблемный момент: угол южной колокольни, "который настолько нагрелся, что камни стали полностью рыхлыми, что существует риск разрушения химер".

"Если они рухнут, они могут поставить под угрозу большой орган, который до сих пор сохранился. Операция по снятию химер уже началась", – сказал министр.

Собор Парижской Богоматери

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в Нотр-Даме: есть угроза обрушения собора". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"