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Пожар в Нотр-Даме: самая страшная версия отпала

26 июня, 18:30

Следователи уверены, что возгорание было случайным

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фото: REUTERS/Phil Noble
Собор Парижской Богоматери после пожара. Фото: REUTERS/Phil Noble.

Французские следователи пришли к заключению, что масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери, повредивший одну из самых известных достопримечательностей французской столицы, не был умышленным.

Об этом 26 июня сообщили в парижской прокуратуре, уточнив, что следствие не сумело обнаружить доказательств поджога, поэтому уголовное дело с данной формулировкой было закрыто.

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Взамен было открыто расследование по факту непреднамеренного вреда из-за нарушения правил безопасности. Таким образом, вероятной причиной пожара в Нотр-Дам могла стать непогашенная сигарета либо нарушения в работе электросети.

Напомним, что пожар в этом готическом храме произошел 15 апреля. Огонь обрушил крышу собора и его знаменитый шпиль. Ряд бизнесменов уже выразил готовность помочь с финансированием восстановительных работ.

Как мы писали, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что собор Парижской Богоматери возможно восстановить всего за пять лет. Французский лидер признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе. Он считает, что шпиль собора должен быть полностью восстановлен.

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Тег Франция, пожар, Париж, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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ТАСС

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