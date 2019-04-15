Пожар в соборе Нотр-Дам: реакция мировых лидеров

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар

Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя пожар в соборе Нотр-Дам, заявил, что ему больно смотреть как горит эта часть страны.

Об этом он написал в Twitter.

"Собор Парижской Богометри пылает. Эту эмоцию разделяет вся нация. Мои мысли – со всеми католиками и французами. Как и всем нашим соотечественникам, мне грустно видеть, как сгорает часть нас", – написал глава государства.

Кроме того, Макрон отменил речь, с которой он должен был обратиться к "желтым жилетам", и прибыл на место происшествия, сообщает CNN.

Его сопровождают мэр Парижа Анна Идальго, премьер-министр Франции Эдуард Филипп и первая леди Бриджит Макрон, а также прокурор Парижа.

Мэр Парижа Анн Идальго призвала парижан "не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора".

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, который произошел в понедельник вечером.

"Собор Парижской Богоматери — это собор всей Европы. Мы все сегодня с Парижем. Мои соболезнования народу Франции", — написал Туск на своей странице в "Твиттере".

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, который произошел в понедельник вечером. Заявление Юнкера распространила пресс-служба Еврокомиссии.

"Я слежу минута за минутой за пожаром, который продолжается в соборе Парижской Богоматери, который является частью наследия всего человечества. Он вдохновил столько писателей, столько художников, столько философов и туристов, прибывающих со всех концов света. Какое грустное зрелище. Какая трагедия!" — написал Юнкер.

"Я разделяю горе французской нации, которое является нашим общим", — заявил он.

В свою очередь глава Европейского парламента Антонио Таяни пожелал в "Твиттере" отваги пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе, "который является символом Франции и которым гордятся все европейцы".

Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил использовать авиацию для тушения пожара, возникшего в соборе Парижской Богоматери. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в "Твиттере".

"Ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вероятно, можно использовать пожарную авиацию. Необходимо действовать быстро!" — написал президент.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внимательно следит за ситуацией с собором Парижской Богоматери, в котором в понедельник вечером вспыхнул сильный пожар. Об этом заявила генеральный директор международной организации Одре Азуле.

"Испытываю сильные эмоции в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам де Пари, являющемся объектом всемирного наследия с 1991 года, — написала она в своем „Твиттере". — ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией и находится рядом с Францией, чтобы защитить и восстановить этот объект культурного наследия".

Как сообщалось, в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Позже в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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