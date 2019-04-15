Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: огонь приближается к смотровой площадке

Сегодня, 21:45

Пожар охватил новые части Собора Парижской Богоматери

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фото: REUTERS / Julie Carriat
Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фото: REUTERS / Julie Carriat.

Пожар, вспыхнувший в Соборе Парижской Богоматери, охватил новые уровни здания и приближается к его смотровой площадке. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время агентство Reuters пишет, что в горящем соборе обрушилась кровля.

Читайте также

Французские СМИ передают, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится в ближайшее время к месту пожара.

"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит", – написал он в своем Twitter.

Напомним, пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.

Вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы. Информации о пострадавших не поступало.

В пожарной службе сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Подробнее о ситуации вокруг Собора Парижской Богоматери читайте в онлайн-репортаже "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Франция, пожар, Париж, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в Соборе Парижской Богоматери: огонь приближается к смотровой площадке". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

В Киеве мужчина получил две пули в живот из-за громких шуток

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Тарасова: злость русского народа поражает. Нам опять война нужна?