Пожар в Соборе Парижской Богоматери: огонь приближается к смотровой площадке
Пожар охватил новые части Собора Парижской Богоматери
Пожар, вспыхнувший в Соборе Парижской Богоматери, охватил новые уровни здания и приближается к его смотровой площадке. Об этом сообщает ТАСС.
В то же время агентство Reuters пишет, что в горящем соборе обрушилась кровля.
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Французские СМИ передают, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится в ближайшее время к месту пожара.
"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит", – написал он в своем Twitter.
Напомним, пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.
Вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы. Информации о пострадавших не поступало.
В пожарной службе сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.
Подробнее о ситуации вокруг Собора Парижской Богоматери читайте в онлайн-репортаже "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.
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