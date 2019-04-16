Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен – СМИ

Сегодня, 05:23

Пожарные должны удостоверимся, что огонь в соборе не возобновится

Фото: AFP

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом сообщила газета "Фигаро" со ссылкой на пожарных. "Пожар потушен, мы продолжим следить за остаточными возгораниями и охлаждать горячие части здания, включая каркас, и одновременно удостоверимся, что пожар не возобновится", — указано в сообщении.

Ранее газета "Паризьен" также со ссылкой на пожарных информировала, что пожар локализирован. Напомним, что в результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50

Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.

В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. 

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Франция, пожар, Париж, огонь, собор, пожарные, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен – СМИ". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализовали — СМИ

Сегодня, 04:59

Пока огонь еще не потушен до конца, но пожарные контролируют его

Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

Сегодня, 04:52

На видео видно, как с потолка пытающего собора сыпятся искры

Генсек ООН посочувствовал народу и правительству Франции из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Сегодня, 04:34

По словам генсека ООН, собор Парижской Богоматери — уникальный памятник мирового наследия

ЕС готов оказать помощь Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Сегодня, 04:14

Европейский Союз может задействовать европейский механизм гражданской обороны для оказания любой помощи Франции

Семья французских миллиардеров выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Сегодня, 04:01

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering

Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари

Сегодня, 03:45

На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

США объявили, что Россия показала «не ту ракету»

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда

Луческу против Лобановского: УПЛ подсчитала выигранные трофеи

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

София Ротару сделала трогательное признание

10 привычных вещей, у которых есть срок годности, а мы не знали
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Пять знаков Зодиака, которым повезет в апреле 2019

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой