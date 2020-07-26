Масштабный пожар в средневековом соборе во Франции: поджигатель признался в содеянном

Во Франции беженец из Руанды, которого задержали из-за пожара в соборе города Нант, но после допроса отпустили, признался в поджоге. Его взяли под стражу в ночь с субботы на воскресенье за "разрушение и повреждение имущества". Об этом сообщает BFMTV.

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"Мой клиент сотрудничал со следствием. (…) Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент сегодня раскаялся и он поражен масштабом событий", - сказал адвокат обвиняемого.

Злоумышленник признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита. Причины поступка мужчины пока неизвестны.

Сейчас 39-летнему подозреваемому выдвинули обвинения в разрушении и повреждении имущества огнем, поместив его под стражу.

Настоятель Нантского собора Юбер Шампенуа рассказал, что волонтером был "руандиец, который несколько лет назад нашел убежище во Франции". По его словам, он знает волонтера, который работал алтарным служкой, четыре-пять лет.

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"Я доверял ему, как и всем сотрудникам", - сказал он.

Напомним, сильный пожар возник утром 18 июля в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

В результате пожара полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

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