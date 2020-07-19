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Пожар в средневековом соборе во Франции потушили: что уничтожил огонь

19 июля, 01:12

Елена Вус Елена Вус

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге

Пожарные справились с огнем в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Чтобы не допустить повторного возгорания, пожарные останутся на территории собора до утра.

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Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В результате пожара полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер воздал честь "самоотверженности и профессионализму" пожарных, которые работали с "замечательной эффективностью". Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местному католическому сообществу.

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Кроме того, Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Напомним, сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

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Франция собор пожар Нант

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