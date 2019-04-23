Пожар возле Версаля: появились данные о пострадавших

Все прилегающие здания эвакуировали, очаг возгорания под контролем пожарных

Фото: Actu.fr.

Во время пожара, который произошел в автомобильном гараже французского города Версаль, от дыма пострадал человек. Об этом сообщает Actu.fr.

Как сообщается, пожарным удалось взять возгорание под контроль.

"Пожарные взяли возгорание под контроль после 1 ч. 30 мин. борьбы с пламенем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли 86 пожарных и около 20 транспортных средств.

Все прилегающие здания эвакуировали.

Пожар, который вспыхнул 23 апреля в районе бывшей резиденции французских королей – Версальского дворца, – локализировали в 18.35.

Напомним, неделю назад в Париже горел знаменитый Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери. В результате случившегося у храма рухнула крыша и знаменитый шпиль.

Также недавно крупный пожар возник в другом французском городе – в Бордо загорелся винный склад. В результате не менее двух миллионов бутылок с напитком были уничтожены.

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