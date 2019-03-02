Пожар в жилом доме в Германии: погибли дети и женщина

Среди погибших – младенец и дети в возрасте четырех, пяти и семи лет, а также 34-летняя женщина

Фото: Pixabay

Пожар в жилом доме в Германии: погибли дети и женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg 2019-03-02T10:13:00+02:00 Евросоюз Среди погибших - младенец и дети в возрасте четырех, пяти и семи лет, а также 34-летняя женщина

Пять человек, из них четыре ребенка, погибли утром в субботу в результате пожара в Нюрнберге (федеральная земля Бавария). Об этом сообщили в правоохранительных органах ФРГ.

"Всего в здании, когда вспыхнул огонь, находились девять человек", - информировали в полиции. Четверых удалось спасти, они госпитализированы.

Среди погибших – младенец и дети в возрасте 4, 5 и 7 лет, а также 34-летняя женщина.

Причины возгорания пока не установлены. "На настоящий момент у нас нет никаких данных, указывающих на поджог, но мы проверяем все версии", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате мощного пожара, который произошел из-за аварии на главном железнодорожном вокзале Каира в среду, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 50 получили ранения.

Также мы писали, что в столице Бангладеш, городе Дакка, жертвами пожара в четырехэтажном жилом доме стали 81 человек.

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