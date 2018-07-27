Пожары в Греции: премьер взял на себя политическую ответственность

Вчера, 21:25

По словам главы правительства Греции, причиной смертоносных пожаров, по всей вероятности, был поджог


Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожара в пригороде Афин, в результате которых погибли десятки человек.

"Я позвал вас сегодня сюда, в первую очередь, чтобы взять на себя полную политическую ответственность за эту трагедию перед моим кабинетом и греческим народом", – заявил Ципрас. 

По словам премьера, причиной смертоносных пожаров, по всей вероятности, был поджог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 июля в результате пожаров погибли по меньшей мере 87 человек.

Между тем, после масштабных лесных пожаров, бушевавших в пригородах Афин, в Грецию пришло новое стихийное бедствие. На этот раз Афины заливает дождями, улицы города превратились в огромные бассейны.

Напомним, что власти Греции подозревают, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.

Кроме того, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.
Греция, премьер, поджог, ответственность, лесные пожары, ципрас
Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Огненный апокалипсис в Германии: огонь идет на Берлин

Вчера, 13:19

На автобанах образовались многокилометровые пробки, трассы частично перекрыты

Евросоюз

фото AFP

Масштабные пожары в Греции: власти рассматривают версию о поджоге

Вчера, 01:40

Количество жертв пожара составляет 82 человека
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло

25 Июля, 01:26

Более 100 человек считаются пропавшими без вести, их активно разыскивают

Евросоюз

Фото: AFP

Лесные пожары в Греции унесли жизни минимум 50 человек

24 Июля, 10:35

Около двух сотен людей пострадали, уничтожены сотни домов и автомобилей

Россия

Фото: twitter.com/4RANDALL1

У России нет денег на ликвидацию лесных пожаров

5 Июля, 05:22

Пожары-отказники догорают или самоликвидируются 

Другие регионы

В Черниговской области бушуют лесные пожары: спасателей проверили на готовность

12 Июня, 13:12

За последние три месяца в Черниговских лесах из-за неосторожности людей уже выгорело почти 5 гектаров площади
Загрузка...