Пожары в Греции: премьер взял на себя политическую ответственность

По словам главы правительства Греции, причиной смертоносных пожаров, по всей вероятности, был поджог

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожара в пригороде Афин, в результате которых погибли десятки человек.

"Я позвал вас сегодня сюда, в первую очередь, чтобы взять на себя полную политическую ответственность за эту трагедию перед моим кабинетом и греческим народом", – заявил Ципрас.

По словам премьера, причиной смертоносных пожаров, по всей вероятности, был поджог.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 июля в результате пожаров погибли по меньшей мере 87 человек.

Между тем, после масштабных лесных пожаров, бушевавших в пригородах Афин, в Грецию пришло новое стихийное бедствие. На этот раз Афины заливает дождями, улицы города превратились в огромные бассейны.

Напомним, что власти Греции подозревают, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.

Кроме того, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.