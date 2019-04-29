Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Пожилой француз в металлической бочке пересек Атлантический океан

29 апреля, 05:25

Путешественник с помощью течений за 122 дня добрался до Флориды

Отставной французский военный, 72-летний Жан-Жак Савин завершил путешествие через Атлантический океан, выбрав в качестве "корабля" стальную бочку.

"После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем", – написал он и опубликовал фотографию через электронную почту, добавив координаты добавив GPS, сообщает AFP.

По словам путешественника, пересечение Атлантики оказалось успешным и сейчас его бочка дрейфует к Флориде, где он и собирается финишировать.

Решение самостоятельно пересечь океан, дрейфуя по течениям, бывший военный принял, вдохновившись идеями швейцарца Алена Бомбарда, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке.

Свое путешествие Жан-Жак Савин начал 26 декабря с острова Эль-Йерро на Канарских островах. Его бочка имеет длину 3 метра и диаметр 2,1 м.

Напомним, ранее основатель Insight Equity Holdings мультимиллионер 53-летний Виктор Весково стал первым человеком, достигшим самой глубокой точки Атлантического океана – дна океанического желоба Пуэрто-Рико.

Мы также писали об экстремальном путешествии троих выходцев из Николаева, которые задались целью преодолеть 10 тыс. км по Африке на старом "Москвиче"и побывать в 10 странах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег путешествие, океан, атлантика

Вы сейчас просматриваете новость " Пожилой француз в металлической бочке пересек Атлантический океан". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Незрячий пожилой японец на яхте пересек Тихий океан

20 апреля, 17:34

Помогал мужчине американец, который согласился быть штурманом и лоцманом

К рекорду идет: киевлянин отправился в пешее путешествие в Лиссабон

13 апреля, 07:19

Украинец пошел пешком в столицу Португалии. Надеется уложиться в 200 дней

Пугачева повела проигравших на "Голосе" детей в ресторан

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Перед ним вставали на колени даже зеки

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Как ухаживать за денежным деревом: освещение, полив, подкормка

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Главные автомобильные новинки 2019 года

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Вчера, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Как змеи живут зимой

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни