Пожилой француз в металлической бочке пересек Атлантический океан

Путешественник с помощью течений за 122 дня добрался до Флориды

Отставной французский военный, 72-летний Жан-Жак Савин завершил путешествие через Атлантический океан, выбрав в качестве "корабля" стальную бочку.

"После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем", – написал он и опубликовал фотографию через электронную почту, добавив координаты добавив GPS, сообщает AFP.







По словам путешественника, пересечение Атлантики оказалось успешным и сейчас его бочка дрейфует к Флориде, где он и собирается финишировать.

Решение самостоятельно пересечь океан, дрейфуя по течениям, бывший военный принял, вдохновившись идеями швейцарца Алена Бомбарда, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке.

Свое путешествие Жан-Жак Савин начал 26 декабря с острова Эль-Йерро на Канарских островах. Его бочка имеет длину 3 метра и диаметр 2,1 м.

Напомним, ранее основатель Insight Equity Holdings мультимиллионер 53-летний Виктор Весково стал первым человеком, достигшим самой глубокой точки Атлантического океана – дна океанического желоба Пуэрто-Рико.

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