Пожилой водитель в Германии сбил четырех велосипедистов

Сегодня, 14:09

Пострадавших пришлось доставлять в больницу медицинским вертолетом


В Германии в общине Кляйн Кьорис на северо-востоке страны четыре человека стали жертвами наезда водителя на велосипедистов. Раненых доставили в больницу медицинским вертолетом. Сейчас все они в критическом состоянии. 

За рулем легковушки, сбившей людей, – был 81-летний мужчина. Полиция сейчас выясняет причины инцидента. 

Напомним, недавно самоуправляемый автомобиль сервиса такси Uber насмерть сбил велосипедистку в Аризоне (США) из-за сбоя в программе, приказавшей машине игнорировать другие объекты на дороге. Расследование показало, что сенсоры автомобиля видели женщину, но программа решила, что на это "препятствие" не нужно реагировать. 

Ранее в г. Борзна Черниговской области на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего машина упала в реку, водитель погиб. Водитель грузовика, двигаясь по г. Борзна и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу для совершения поворота. Среди поворота водитель увидел перед своим автомобилем велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Ему это не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла.
авария, Германия, велосипед, велосипедист
Источник:

"Сегодня"

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