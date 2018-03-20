Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

Сегодня, 22:58

Похороны Хокинга состоятся 31 марта

Стивен Хокинг. Фото: naked-science.ru
Стивен Хокинг. Фото: naked-science.ru

Прах известного ученого Стивена Хокинга, который скончался 14 марта, будет захоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Об этом сообщает ВВС.

"Поминальная служба пройдет в Кембридже, городе, который он очень любил. Она состоится в пасхальное воскресенье, 1 апреля, в церкви Св. Марии Кембриджского университета", – говорится в заявлении семьи Хокинга.

Отмечается, что эта церковь расположена неподалеку от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал более 50 лет.

В заявлении детей Стивена Хокинга на сайте колледжа сказано: "Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил, и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для многих людей, как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций".

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Похороны Хокинга состоятся 31 марта. На них будут присутствовать его родственники, друзья и коллеги.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 14 марта умер Стивен Хокинг – знаменитый британский физик, известный как один из лучших научных умов в мире. Ученый скончался в своем доме в Кембридже рано утром.

В 80-х годах Хокинг перенес тяжелое воспаление легких, из-за которого необходимо было сделать несколько операций. Тогда же была сделана и трахеотомия, после которой Стивен полностью перестал говорить, но продолжал свою научную деятельность. Мы собрали ТОП-10 лучших цитат ученого.
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