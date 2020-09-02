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Правительство Германии назвало яд, которым отравили Навального

2 сентября, 17:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Меркель обсудит дальнейшие действия Запада с союзниками по ЕС и НАТО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который все еще находится в коме, был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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Как сообщает Deutsche Welle, такая официальная позиция федерального правительства Германии.

В частности, 2 сентября представитель правительства Штеффен Зайберт сообщил, что анализы, проведенные специальной лабораторией при клинике Шарите, где сейчас борются за жизнь Навального, безо всяких сомнений определили этот яд.

На этом фоне правительство Германии "самым решительным образом" осудило отравление и "настоятельно рекомендовало прокомментировать этот вопрос" правительству России.

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Берлин планирует обсудить со своими партнерами по Евросоюзу и НАТО "соответствующую совместную реакцию" на случившееся.

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Кроме того, премьер-министр Ангела Меркель уже провела консультации с некоторыми членами своего правительства, а также главой канцелярии Хельге Брауном, согласовав дальнейшие шаги.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия отравление покушение яд Ангела Меркель Алексей Навальный новичок
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