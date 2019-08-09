Правительство Италии за шаг до краха: "друга Путина" обвинили в расколе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини / Фото: AFP

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте потребовал от вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини объяснить свое желание свергнуть коалиционное правительство и добиться досрочных выборов.

Накануне Сальвини заявил, что парламентская коалиция из правопопулистской "Лиги" и движения "5 звезд" распалась.

Поводом для такого заявления послужило возросшее напряжение между коалиционными партнерами, пиком которого стал провал в Сенате инициативы о прекращении строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином.

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"5 звезд" добивались прекращения проекта, называя его слишком дорогим и неэкологичным, но "Лига" поддержала строительство.

"Я сегодня повторил премьеру Конте, что мы должны немедленно пойти в парламент, чтобы признать, что правящего большинства больше не существует. Давайте быстрее дадим слово избирателям", – заявил по этому поводу Сальвини.

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В ответ на это лидеры "5 звезд" и оппозиционной Демократической партии заявили, что их политсилы готовы к досрочным выборам.

"Министр внутренних дел не вправе созывать парламент или определять повестку дня в политическом кризисе… Он должен... обосновать перед избирателями, которые поверили в обещанные изменения, причины, по которым он решил внезапно прервать работу правительства", – сказал на это Конте, обвинив своего заместителя в популизме.

Напомним, что из-за своей откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

Мы также писали, что из-за скандала вокруг российского финансирования партии "Лига" оппозиция в парламенте Италии инициировала голосование насчет вотума недоверия Сальвини.

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