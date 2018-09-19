Правительство Орбана запустило кампанию "защитите Венгрию"

Сегодня, 16:50

Венгерские средства массовой информации, финансируемые государством, будут транслировать рекламные ролики

Орбан в парламенте. Фото: AFP
Орбан в парламенте. Фото: AFP

Правительство Виктора Орбана начало кампанию в средствах массовой информации против резолюции Европейского парламента, которая критикует проблемы с соблюдением верховенства права в Венгрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на венгерские СМИ.

Согласно сообщениям, венгерские средства массовой информации, финансируемые государством, будут транслировать рекламные ролики с призывом "защитить Венгрию" в радио- и телевизионных эфирах, а также публиковать рекламу в онлайн-СМИ.

Кампания стартует в ответ на одобрение парламентом на прошлой неделе резолюции, в которой содержится призыв к Европейскому совету ввести санкции против венгерского правительства из-за системных проблем с независимостью судебных органов, свободой СМИ и правами беженцев и меньшинств.

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12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер обвинил Венгрию в попытке уничтожить европейский проект.

Как известно, что этим летом Евросоюз запустил аналогичную процедуру и в отношении Польши.
Венгрия, Европарламент, орбан

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