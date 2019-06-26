Правительство Швейцарии предложило легализовать медицинский каннабис

Желающие получить медицинский каннабис, должны подать заявление в Федеральный офис здравоохранения

Фото: Pixabay

Швейцарское правительство намерено облегчить получение пациентами медицинского каннабиса для лечения людей, страдающих раком или другими серьезными заболеваниями.

Как отмечается, желающие получить медицинский каннабис, должны подать заявление в Федеральный офис здравоохранения. Иначе – получение каннабиса – незаконно.

"Это предложение позволяет врачам непосредственно назначать каннабис как часть лечения", - говорится в заявлении швейцарского кабинета министров. Они уточнили, что коноплю используют, чтобы помочь больным раком унять хроническую боль, помочь повысить их аппетит, а также уменьшать спазмы, связанные с рассеянным склерозом.

Выращивание и переработка медицинского каннабиса, а также его продажа, будут возможны с системой, регулируемой компанией Swissmedic, регуляторным органом, контролирующим деятельность в сфере наркотиков.

Формальный период обсуждения продлится до середины октября.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Ранее глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в "реанимационное пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права Зоряна Черненко дала комментарий "Сегодня" по поводу легализации марихуаны. По ее словам, на сегодня информационная компания по вопросу легализации медицинского каннабиса в Украине хоть и была массовой, но не получила определенного результата поддержки в обществе. А в той поддержке среди украинцев, которая имеется, – очень много неоднозначностей.

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