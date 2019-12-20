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Правительство Великобритании выступило против референдума о независимости Шотландии

20 декабря, 07:54

Британские власти назвали референдум нежелательным

/ Фото: AFP

Власти Великобритании выступили против проведения референдума о независимости Шотландии и назвали его нежелательным. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

"Народу Шотландии надоели постоянные политические споры и бесполезные дебаты. Вот почему мы не будем поддерживать планы первого министра (Старджен – ред.) О проведении еще одного нежелательного референдума об отделении", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что глава правительства Великобритании планирует после выхода страны из ЕС укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

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Ранее Борис Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии, пока он занимает пост премьер-министра Великобритании.

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Напомним, референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Отметим, нижняя палата британского парламента приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о проведении 12 декабря в Соединенном Королевстве досрочных парламентских выборов.

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Великобритания шотландия референдум

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