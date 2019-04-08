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Правнук "отца фашизма" баллотируется в Европарламент

Сегодня, 17:32

Лидер родной политсилы Гая Муссолини "Братья Италии" назвала его патриотом и важным членом партии

Гай Юлий Цезарь Муссолини. Фото: facebook.com/CaioM2019
Гай Юлий Цезарь Муссолини. Фото: facebook.com/CaioM2019.
Правнук "отца фашизма" баллотируется в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b5b/58e/5cab5b58eb7f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b5b/58e/5cab5b58eb7f4.jpg Евросоюз Лидер родной политсилы Гая Муссолини "Братья Италии" назвала его патриотом и важным членом партии

Итальянская ультраправая партия "Братья Италии" выдвинет на выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая, кандидатуру правнука основателя фашизма Бенито Муссолини.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава политсилы Джорджа Мелони.

"Я горжусь, что Италия выдвинула эту кандидатуру – он патриот страны и важный член нашей партии", – представила она Гая Юлия Цезаря Муссолини.

Видео, на котором они позируют на фоне Колизея в Риме, также опубликовали на Facebook-странице "Братьев Италии".

Сам он отметил, что его опыт работы за границей – потомок итальянского диктатора работал в Аргентине и на Ближнем Востоке – поможет ему стать хорошим политиком.

 "Я служил своей стране много лет, и продолжу делать это в Европе", – отметил он.

Стоит отметить, что одна из родственниц Гая Юлия Цезаря Муссолини также работала в Европарламенте – внучка "дуче" Алессандра Муссолини ранее была евродепутатом от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", но сейчас занимает место в итальянском сенате. А вот ее сестра Ракель занимает должность в мэрии Рима.

Напомним, что несколько лет назад под обелиском в Риме было обнаружено послание Бенито Муссолини потомкам.

Мы также писали о пожаре в так называемом "лесу Муссолини" в Италии, в результате которого выгорела большая часть леса в форме 3 латинских букв "DVX" – латинская аббревиатура "отца фашизма".

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Тег выборы, Италия, фашизм, Европарламент, муссолини

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