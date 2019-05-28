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Правые и "зеленые" теперь будут рулить ЕС: чем закончились выборы в Европарламент

28 мая, 07:38

В Европарламент прошли новые и старые лица, а избиратели вспомнили о климате и забастовках

Плебисцит. Явка избирателей была рекордной за последние 25 лет
Плебисцит. Явка избирателей была рекордной за последние 25 лет. Фото: AFP

Выборы в Европарламент, главный законодательный орган Евросоюза, прошли с 23 по 27 мая и показали, что европейцы начали уставать от старых лиц. Ради этой цели на избирательные участки пришли 51% из 420-миллионного списка избирателей, живущих в 28 странах Евросоюза, и эта явка стала рекордной за последние 25 лет. 751 евродепутат был избран по пропорциональной системе сроком на пять лет. Наибольшее число голосов в новом Европарламенте получили экологические, либеральные и несколько крайне правых объединений.

"Очевидно, протесты в защиту климата, забастовки школьников и необходимость защиты от евроскептических правопопулистских партий мобилизовали людей", — цитирует DW эксперта брюссельского аналитического центра European Policy Centre Яниса Эмануилидиса.

Место лидера в избирательной кампании заняла Европейская народная партия (правоцентристская), на втором месте — Прогрессивный альянс социалистов и демократов, на третьем — Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), на почетном четвертом месте — "Зеленые"/Европейский свободный альянс.

Но все же в новом Европарламенте будут знакомые лица: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, лидер непризнанной Каталонии Карлес Пучдемон, бывший мэр Риги, пророссийски настроенный латвийский политик Нил Ушаков и другие. Евродепутатами станут представители партии "Национальное объединение" из Франции, возглавляемой одиозной Марин Ле Пен, и "Партии Брексита" из Великобритании, которая ратует за отмену выхода страны из ЕС.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Брюсселе рассказали, кто может создать новую коалицию. Европейская народная партия сохранила позицию первой политической силы в Европарламенте, однако потеряла более 36 мандатов.


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Тег выборы, Европарламент, европейцы, Европейская народная партия

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

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