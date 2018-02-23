Представители польской власти поедут во Львов почтить память "жертв УПА"

В делегации отметили, что визит не несет за собой никаких политических подоплек

Представители польских властей 25 февраля поедут во Львов на 74-й годовщину т.наз. "убийства польского населения" в Гуте Пеняцкой членами 14-й дивизии СС "Галичина" и представителями УПА. В Украину поедут вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, президентский министр Адам Квятковский и вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Шваґжик.

Об этом сообщает Польское радио.

Их пригласил римско-католический приход в Бродах. Члены делегации отметили, что визит не несет политической подоплеки.

"Мы едем туда на религиозные мероприятия", – сказал один из министров.

Он добавил, что нынешний кризис в польско-украинских отношениях не может быть предлогом того, что польские власти откажутся от того, чтобы почтить память убитых в Украине поляков.

Напомним, мемориал в Гуте Пеняцкой установили 12 лет назад в память об убитых поляках во времена Второй мировой войны. В начале января 2017 неизвестные взорвали этот мемориал и разрисовали его нацистской символикой. Его восстановили в течение месяца за счет местной общины.

Также во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко на полях 54-й Мюнхенской конференции по безопасности польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что скандальные поправки в польский закон об Институте национальной памяти "направлены против лжи, а не против Украины". Кроме того, Моравецкий выразил протест против "необоснованного запрета украинской власти на поисково-эксгумационные работы". "Этот запрет и невыполнение Украиной взятых на себя обязательств, бросает тень на двусторонние отношения", – отмечает канцелярия польского премьера.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.