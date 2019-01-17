Представительство ЕС сделало заявление по пленным украинским морякам

Европейские дипломаты ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Фото: AFP

Представительство ЕС сделало заявление по пленным украинским морякам https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0c2/01f/5c40c201f199c.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0c2/01f/5c40c201f199c.jpg 2019-01-17T19:26:00+02:00 Евросоюз Европейские дипломаты ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

В представительстве Евросоюза в Украине рассчитывают на гарантии надлежащего лечения раненых украинских моряков, удерживаемых в России, а также надеются на скорейшее освобождение моряков.

"Мы ожидаем от России немедленного и безоговорочного освобождения 24 захваченных украинских моряков. Кроме того, мы призываем уважать их право на судебное представительство и беспрепятственный доступ консульских представителей, а также гарантировать надлежащее лечение для раненых членов экипажа", - говорится в заявлении спикера представительства ЕС в Украине, обнародованном на сайте дипучреждения.

В этом контексте в заявлении упоминается, что представительству ЕС в Москве, а также 15 дипломатическим миссиям ЕС было отказано в праве наблюдать за судебным процессом в Лефортовском городском суде.

В представительстве ЕС в Украине также ожидают, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив до Азовского моря и из него в соответствии с международным правом.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – вчера 20 украинцев и сегодня на перенесенном заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Как рассказывал ранее Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая, а прокуроры просят суд продлить арест для всех украинцев до апреля.

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