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Прекращение ракетного договора США и РФ: в НАТО озвучили дальнейшие планы

Вчера, 12:48

Страны-члены НАТО пока не намерены развертывать новые ракеты в Европе, сообщил Столтенберг

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Прекращение ракетного договора США и РФ: в НАТО озвучили дальнейшие планы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg Евросоюз Страны-члены НАТО пока не намерены развертывать новые ракеты в Европе, сообщил Столтенберг

НАТО приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не намерена размещать новые ракеты в Европе. Об этом заявил во вторник, 12 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны Альянса.

"В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России, – сказал он. - Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе".

Генсек подчеркнул, что министры обороны НАТО обсудят "развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729".

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

Отметим, Соединенные Штаты пока не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, любые последующие шаги они будут обговаривать с партнерами.

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Тег НАТО, Столтенберг, РСМД, ДРСМД, 9М729

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Источник:

ТАСС

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