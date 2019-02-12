Прекращение ракетного договора США и РФ: в НАТО озвучили дальнейшие планы

Страны-члены НАТО пока не намерены развертывать новые ракеты в Европе, сообщил Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Прекращение ракетного договора США и РФ: в НАТО озвучили дальнейшие планы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg 2019-02-12T12:48:00+02:00 Евросоюз Страны-члены НАТО пока не намерены развертывать новые ракеты в Европе, сообщил Столтенберг

НАТО приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не намерена размещать новые ракеты в Европе. Об этом заявил во вторник, 12 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны Альянса.

"В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России, – сказал он. - Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе".

Генсек подчеркнул, что министры обороны НАТО обсудят "развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729".

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

Отметим, Соединенные Штаты пока не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, любые последующие шаги они будут обговаривать с партнерами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Прекращение ракетного договора США и РФ: в НАТО озвучили дальнейшие планы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.