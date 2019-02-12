Прекращение ракетного договора США и РФ: в НАТО озвучили дальнейшие планы
Страны-члены НАТО пока не намерены развертывать новые ракеты в Европе, сообщил Столтенберг
НАТО приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не намерена размещать новые ракеты в Европе. Об этом заявил во вторник, 12 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны Альянса.
"В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России, – сказал он. - Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе".
Генсек подчеркнул, что министры обороны НАТО обсудят "развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729".
Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.
Отметим, Соединенные Штаты пока не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, любые последующие шаги они будут обговаривать с партнерами.
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