Премьер Британии назвал возможную дату заключения Brexit

Тереза ​​Мэй за три года переговоров так и не смогла достичь соглашения между Брюсселем и парламентом

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Премьер Британии Борис Джонсон накануне первой на посту встречи с руководством институтов ЕС заявил о реальной возможности заключения соглашения о Brexit в ближайшие недели.

"Если мы сможем добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, я намерен прибыть на этот важный саммит 17 октября и завершить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны пролива и по обе стороны границы в Ирландии", – заявил Джонсон.

"Я горячо верю, что мы можем это сделать, и я считаю, что такое соглашение будет отвечать интересам не только Великобритании, но и наших европейских друзей", – добавил он.

Премьер также обвинил депутатов в том, что их действия "делают любое соглашение о Brexit труднодостижимым", заявив, что их тактика задержки создает впечатление, что "Британия больше не может или не намерена выходить 31 октября".

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"Это ошибочное впечатление. Мы выйдем в этот день, с договором или без него", – подчеркнул Джонсон.

В понедельник, 16 сентября, Борис Джонсон встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье в Люксембурге для первых переговоров с момента вступления в должность премьер-министра в июле.

Его предшественница Тереза ​​Мэй за три года переговоров так и не смогла достичь соглашения между Брюсселем и парламентом.

Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Отмечается, что Джонсон все же выбрал "жесткий Brexit" и 16 сентября во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером намерен говорить именно на своих условиях и отсрочку просить не будет.

Как сообщали новости "Сегодня", Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Позже законопроект получил одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступало правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

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