Премьер Британии заразился коронавирусом

Вслед за наследником британского престола принцем Чарльзом коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировалиe премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона .

Об этом 55-летний британский лидер сообщил 27 марта на своей странице в Twitter, отметив, что после появления симптомов болезни он сдал тест и тот оказался позитивным.

Сейчас Джонсон самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит и продолжает руководить правительством посредством видеосвязи.

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Напомним, что на данным момент в королевстве официально зафиксировано больше 11,8 тысяч случаев коронавирусной инфекции, включая 578 скончавшихся от этой болезни и 135 излечившихся.

В связи с этим 24 марта Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели из-за коронавируса: британцам разрешили выходить из дому только в магазины за самыми необходимыми товарами, один раз в день можно покинуть дом для занятия спортом на свежем воздухе, при этом запрещено собираться больше чем двум людям одновременно (если речь не идет о проживающих вместе).

Но даже это не насторожило жителей Лондона – в метро британской столицы в час пик не протолкнуться. В ситуацию даже пытался вмешаться транспортный профсоюз, который призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях.

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