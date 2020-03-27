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Премьер Британии заразился коронавирусом

27 марта, 13:24

Станислав Кожемякин

О своем инфицировании Борис Джонсон сообщил лично 27 марта

Вслед за наследником британского престола принцем Чарльзом коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировалиe премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона .

Об этом 55-летний британский лидер сообщил 27 марта на своей странице в Twitter, отметив, что после появления симптомов болезни он сдал тест и тот оказался позитивным.

Сейчас Джонсон самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит и продолжает руководить правительством посредством видеосвязи.

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Напомним, что на данным момент в королевстве официально зафиксировано больше 11,8 тысяч случаев коронавирусной инфекции, включая 578 скончавшихся от этой болезни и 135 излечившихся.

В связи с этим 24 марта Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели из-за коронавируса: британцам разрешили выходить из дому только в магазины за самыми необходимыми товарами, один раз в день можно покинуть дом для занятия спортом на свежем воздухе, при этом запрещено собираться больше чем двум людям одновременно (если речь не идет о проживающих вместе).

Но даже это не насторожило жителей Лондона – в метро британской столицы в час пик не протолкнуться. В ситуацию даже пытался вмешаться транспортный профсоюз, который призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Лондон коронавирус Борис Джонсон COVID-19 самоизоляция

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