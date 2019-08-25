Премьер Британии заявил о росте шансов на Brexit по соглашению

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении шансов на то, чтобы покинуть Евросоюз по соглашению, после того как он донес до лидеров свою позицию в отношении счета в 39 миллиардов фунтов за ирландскую границу и "развод" с ЕС.

На саммите "Большой семерки" в Биаррице Джонсон в очередной раз подчеркнул, что нынешнее соглашение о выходе для британской стороны "мертво", и предупредил, что без соглашения Британия юридически не обязана выплачивать 43 млрд евро ЕС, сообщает Sky News.

Отметим, что Борис Джонсон посетил Берлин и Париж и провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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На вопрос, стало ли соглашение о Brexit более вероятным после этих встреч, британский премьер заявил: "Я оптимист. Я думаю, что шансы на соглашение улучшаются, но со стороны наших друзей должно быть много реализма в том, что нынешнее соглашение о выходе мертво".

По его словам, каким будет Brexit - с соглашением или без, полностью зависит от Евросоюза.

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"И я думаю, что в последние несколько дней у нас было достаточно много успехов в донесении некоторых сообщений о том, что Британия может и не может сделать… Думаю, что на данный момент есть обоснованный шанс, что мы заключим соглашение", – заявил он.

Ранее Джонсон заявлял, что шансы на достижение соглашения "один на миллион".

"Но для того, чтобы заключить это соглашение, повторюсь, мы должны подготовиться к выходу без него", – подчеркнул британский премьер.

Ранее мы сообщали о том, что Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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