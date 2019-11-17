Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Премьер Чехии пришел на годовщину Бархатной революции в галстуке с "российским триколором"

17 ноября, 22:56

Российский и чешский триколоры состоят из одинаковых цветов, но отличаются порядком их размещения

Фото: ČTK

Фото: ČTK

Чешские СМИ обратили внимание на то, что премьер-министр республики, который посетит Киев 18-19 ноября, на мероприятиях, посвященных годовщине Бархатной революции, появился в галстуке в цветах российского флага.

Об этом сообщает, в частности, Lidovky.

"Премьер-министр Андрей Бабиш во время воскресных празднований годовщины протестов против коммунистического тоталитаризма, надел галстук с российским триколором, но позже сменил его на чешский", – пишет издание.

Реклама

В галстуке с российским триколором глава правительства появился во время возложения цветов на Народном проспекте в Праге. Однако позднее, выступая в Национальном музее, он уже был в галстуке с "правильным" чешским триколором.

В тренде
Когда в Гааге будут судить Гиркина и почему в Тбилиси снова протесты: главные новости мира
Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

Фото: ČTK

Российский и чешский триколоры состоят из одинаковых цветов, но отличаются порядком их размещения. В чешском триколоре это белая, красная и синяя горизонтальные полосы, а в российском — белая, синяя и красная.

Бабиш — не единственный чешский государственный деятель, который перепутал чешский триколор на галстуке с российским. Такую же ошибку сделал президент республики Милош Земан в 2013 году, когда принимал присягу.

Как сообщалось, Чехия отмечает 17 ноября 30-летие Бархатной революции. Участие и в праздничных мероприятиях приняли главы правительств Словакии, Польши, Венгрии, а также президент немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле.

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Чехия годовщина революция галстук премьер-министр российский флаг бабиш

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Польша наложила рекордный штраф на партнера
Польша наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2" (обновлено)Экономика
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробности
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробностиЕвросоюз
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видео
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видеоЕвросоюз
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видео
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видеоЕвросоюз
Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красоты
Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красотыFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...