Премьер Франции подал в отставку: что произошло

Во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который занимал должность главы французского правительства с мая 2017 года, подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает ТАСС.

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"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики, которую он принял. Вместе с членами правительства он занимается текущими делами до назначения нового правительства", – говорится в сообщении.

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Ранее во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом, в том числе после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве на фоне восстановления страны после пандемии.

Новости "Сегодня" также писали, что коронавирус обрушил рейтинг Макрона.

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В мае французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране.

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