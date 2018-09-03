Премьер Испании предложил провести в Каталонии еще один референдум

Голосование будет касаться расширения автономии, но не предоставления независимости

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который пытается снизить напряжение вокруг Каталонии, предложил провести референдум о расширении автономии региона. Об этом сообщает радио Cadena Ser

"Это референдум об автономии, а не о независимости", - сказал он, не указав сроки для предлагаемого голосования.

Ранее премьер Испании призвал каталонское руководство "перевернуть страницу" прошедшего 1 октября прошлого года референдума о независимости региона, который Мадрид считает незаконным.

Испанский премьер заверил, что "правительство готово вести диалог" с властями Каталонии и попытаться "нормализовать отношения" с ними. При этом глава кабинета министров обратил внимание на то, что любые переговоры должны проводиться "в рамках конституции" королевства.

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом автономии независимости в октябре прошлого года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратились. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

Также Испания утвердила новое правительство Каталонии без политиков-заключенных.