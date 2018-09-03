Премьер Испании предложил провести в Каталонии еще один референдум

Сегодня, 18:03

Голосование будет касаться расширения автономии, но не предоставления независимости

Педро Санчес. Фото: AFP
Педро Санчес. Фото: AFP

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который пытается снизить напряжение вокруг Каталонии, предложил провести референдум о расширении автономии региона. Об этом сообщает радио Cadena Ser

"Это референдум об автономии, а не о независимости", - сказал он, не указав сроки для предлагаемого голосования.

Ранее премьер Испании призвал каталонское руководство "перевернуть страницу" прошедшего 1 октября прошлого года референдума о независимости региона, который Мадрид считает незаконным. 

Испанский премьер заверил, что "правительство готово вести диалог" с властями Каталонии и попытаться "нормализовать отношения" с ними. При этом глава кабинета министров обратил внимание на то, что любые переговоры должны проводиться "в рамках конституции" королевства.

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом автономии независимости в октябре прошлого года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратились. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

Также Испания утвердила новое правительство Каталонии без политиков-заключенных.
Испания, референдум, Каталония, санчес

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