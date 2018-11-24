Премьер Испании сделал заявление по Гибралтару и Brexit

Испанский премьер подчеркнул, что проведение намеченного на 25 ноября в Брюсселе экстренного саммита ЕС может оказаться под угрозой

Испания не получила достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом в пятницу заявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес.

"Испания не получила достаточных гарантий по Гибралтару, необходимо дождаться рассмотрения вопроса в Брюсселе. Испания оставляет за собой право наложить вето на соглашение", - заявил Санчес в посольстве своей страны на Кубе, куда он прибыл в четверг с официальным визитом.

При этом испанский премьер подчеркнул, что проведение намеченного на 25 ноября в Брюсселе экстренного саммита ЕС может оказаться под угрозой, если интересы Мадрида в этом вопросе не будут учтены.

Как Педро Санчес заявлял в четверг, по итогам переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС значительно отличаются. Он уточнил, что Мадрид заблокирует соглашение по Brexit, если будут проигнорированы замечания пиренейского королевства по Гибралтару. В частности, испанская сторона настаивает на том, чтобы была четко обозначена ее роль в переговорах между ЕС и Соединенным Королевством в вопросах, касающихся Гибралтара – заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией.

На 25 ноября намечен экстренный саммит ЕС. На нем, как ожидается, может быть утвержден проект соглашения по Brexit.