Премьер Испании сделал заявление по Гибралтару и Brexit

Сегодня, 02:14

Испанский премьер подчеркнул, что проведение намеченного на 25 ноября в Брюсселе экстренного саммита ЕС может оказаться под угрозой

Педро Санчес. Фото: AFP
Педро Санчес. Фото: AFP

Испания не получила достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом в пятницу заявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес.

"Испания не получила достаточных гарантий по Гибралтару, необходимо дождаться рассмотрения вопроса в Брюсселе. Испания оставляет за собой право наложить вето на соглашение", - заявил Санчес в посольстве своей страны на Кубе, куда он прибыл в четверг с официальным визитом.

При этом испанский премьер подчеркнул, что проведение намеченного на 25 ноября в Брюсселе экстренного саммита ЕС может оказаться под угрозой, если интересы Мадрида в этом вопросе не будут учтены.

Как Педро Санчес заявлял в четверг, по итогам переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС значительно отличаются. Он уточнил, что Мадрид заблокирует соглашение по Brexit, если будут проигнорированы замечания пиренейского королевства по Гибралтару. В частности, испанская сторона настаивает на том, чтобы была четко обозначена ее роль в переговорах между ЕС и Соединенным Королевством в вопросах, касающихся Гибралтара – заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией.

На 25 ноября намечен экстренный саммит ЕС. На нем, как ожидается, может быть утвержден проект соглашения по Brexit.
Испания, Гибралтар, Brexit
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Мария Захарова. Фото: mid.ru

МИД России ответил на новые видеозаписи из Солсбери

Вчера, 14:30

Мария Захарова утверждает, что британское правительство пытается отвлечь внимание от Brexit

Евросоюз

Переговоры продолжаются. Фото: pixabay.com

Евросоюз и Великобритания согласовали декларацию по Brexit

Вчера, 09:40

Курс британского фунта стерлингов подскочил к доллару на 0,8% после сообщений о согласовании политической декларации
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Премьер Испании заявил, что не смог согласовать с Мэй общую позицию по Brexit

Вчера, 02:43

Мэй и Санчес провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили выход Соединенного Королевства из ЕС и ситуацию вокруг Гибралтара

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Испания выступает против плана по Brexit - СМИ

22 Ноября, 18:09

Мадрид недоволен тем, что в декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС не упоминается вопрос Гибралтара

Евросоюз

Переговоры продолжаются. Фото: pixabay.com

ЕС и Британия согласовали политическую декларацию по Brexit - Туск

22 Ноября, 13:28

Брюссель направил 27 странам ЕС проект Политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией

Евросоюз

фото AFP

Британский министр назвал возможную причину отмены Brexit

22 Ноября, 03:56

Министр отметил, что плавный выход из ЕС обошелся бы Великобритании в "десятки миллиардов фунтов стерлингов"

Евросоюз

фото AFP

Мэй рассказала о преимуществах Brexit для Шотландии

21 Ноября, 03:02

Мэй также выразила уверенность, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза является лучшим из того, что "могло быть достигнуто в ходе переговоров с Брюсселем"

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Реальная угроза Brexit: партия-карлик не даст Терезе Мэй заключить сделку с ЕС

20 Ноября, 14:40

10 членов нижней палаты британского парламента вполне серьезно могут не дать премьеру принять противоречивую сделку с ЕС

Евросоюз

Испания может помешать переговорам по Brexit. Фото из открытых источников

Испания может заблокировать соглашение по Brexit: стала известна причина

20 Ноября, 11:48

Власти Испании требуют большей ясности по вопросу Гибралтара и выступают за отдельные переговоры по заморской территории

Евросоюз

Тереза Мэй. Фото: AFP

Мэй пообещала британским бизнесменам достичь соглашения по Brexit

19 Ноября, 18:35

Для Великобритании имеет смысл сохранять хорошие торговые отношения с ЕС, считает британский премьер
Загрузка...