Премьер Испании сообщил важную деталь о соглашении по Brexit

Достигнутое соглашение об условиях Brexit "исключает Гибралтар из общих переговоров между ЕС и Соединенным Королевством. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в воскресенье по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

Он уточнил, что сделка "требует предварительного согласия Испании для переговоров о любом соглашении Евросоюза, которое применяется к Гибралтару".

Санчес подчеркнул, что его "правительство получило необходимые гарантии, которые должна иметь Испания по вопросу ее отношений с Гибралтаром". Премьер также отметил, что удовлетворен тем, что удалось достичь соглашения об условиях Brexit. "Думаю, что это разумное соглашение", - сказал Санчес.

"Это грустный день для всех сторонников единой Европы, - отметил он. - Но должен сказать вам, что как убежденный сторонник единой Европы я удовлетворен". "Многие граждане живут в Соединенном Королевстве, и они смогут и дальше наслаждаться своими правами", - добавил премьер.

Как считает премьер, соглашение по Brexit "признает лидерство Испании в определении будущих отношений между ЕС и Гибралтаром". "Мы все в проигрыше (из-за Brexit), в особенности проигрывает Соединенное Королевство, но с Гибралтаром Испания выигрывает", – уточнил глава правительства.

Он сказал, что Брюссель "принял политическую позицию" Мадрида по Гибралтару, и отметил, что "теперь начинается наиболее сложный и тяжелый момент, не только по вопросу" заморской территории. "Мы не единственная страна, которая сказала о замечаниях в соглашении о выходе (Великобритании из ЕС)), но мы единственные добились заявления Совета (ЕС), Еврокомиссии и Соединенного Королевства", – уточнил Санчес. "Надеюсь, что британский парламент одобрит соглашение, потому что это лучшее из того, что есть", – подчеркнул Санчес.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом. Пока обе страны находились в Евросоюзе, политическая острота этой старой дилеммы в британо-испанских отношениях оставалась приглушена. Однако с выходом Великобритании, а следовательно, и всех ее территорий из сообщества, их жители могут потерять доступ к европейскому рынку, а в самом худшем случае – и возможность свободного перемещения по территории Евросоюза.

В пятницу Санчес не исключил, что если Брюссель и дальше будет игнорировать замечания Мадрида, он не поедет на саммит ЕС. Тем не менее, несмотря на разногласия, в ходе телефонных переговоров между Мадридом и Брюсселем, а также консультаций на уровне послов в бельгийской столице, Испания согласилась принять участие в саммите. В результате в воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о Brexit и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.