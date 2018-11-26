Премьер Испании сообщил важную деталь о соглашении по Brexit

Сегодня, 04:30

Cоглашение по Brexit признает лидерство Испании в определении будущих отношений между ЕС и Гибралтаром

Педро Санчес. Фото: AFP
Педро Санчес. Фото: AFP

Достигнутое соглашение об условиях Brexit "исключает Гибралтар из общих переговоров между ЕС и Соединенным Королевством. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в воскресенье по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

Он уточнил, что сделка "требует предварительного согласия Испании для переговоров о любом соглашении Евросоюза, которое применяется к Гибралтару".

Санчес подчеркнул, что его "правительство получило необходимые гарантии, которые должна иметь Испания по вопросу ее отношений с Гибралтаром". Премьер также отметил, что удовлетворен тем, что удалось достичь соглашения об условиях Brexit. "Думаю, что это разумное соглашение", - сказал Санчес.

"Это грустный день для всех сторонников единой Европы, - отметил он. - Но должен сказать вам, что как убежденный сторонник единой Европы я удовлетворен". "Многие граждане живут в Соединенном Королевстве, и они смогут и дальше наслаждаться своими правами", - добавил премьер.

Как считает премьер, соглашение по Brexit "признает лидерство Испании в определении будущих отношений между ЕС и Гибралтаром". "Мы все в проигрыше (из-за Brexit), в особенности проигрывает Соединенное Королевство, но с Гибралтаром Испания выигрывает", – уточнил глава правительства.

Он сказал, что Брюссель "принял политическую позицию" Мадрида по Гибралтару, и отметил, что "теперь начинается наиболее сложный и тяжелый момент, не только по вопросу" заморской территории. "Мы не единственная страна, которая сказала о замечаниях в соглашении о выходе (Великобритании из ЕС)), но мы единственные добились заявления Совета (ЕС), Еврокомиссии и Соединенного Королевства", – уточнил Санчес. "Надеюсь, что британский парламент одобрит соглашение, потому что это лучшее из того, что есть", – подчеркнул Санчес.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом. Пока обе страны находились в Евросоюзе, политическая острота этой старой дилеммы в британо-испанских отношениях оставалась приглушена. Однако с выходом Великобритании, а следовательно, и всех ее территорий из сообщества, их жители могут потерять доступ к европейскому рынку, а в самом худшем случае – и возможность свободного перемещения по территории Евросоюза.

В пятницу Санчес не исключил, что если Брюссель и дальше будет игнорировать замечания Мадрида, он не поедет на саммит ЕС. Тем не менее, несмотря на разногласия, в ходе телефонных переговоров между Мадридом и Брюсселем, а также консультаций на уровне послов в бельгийской столице, Испания согласилась принять участие в саммите. В результате в воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о Brexit и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.
Великобритания, Испания, Гибралтар, Brexit
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Страны ЕС приняли соглашение с Великобританией о Brexit

Вчера, 13:12

Также европейские лидеры одобрили политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства

Евросоюз

Фото: AFP

Тереза Мэй обратилась к британцам с важной просьбой

Вчера, 11:03

В открытом письме премьер-министр Великобритании попросила их поддержать проект сделки по Brexit
Загрузка...

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Саммит ЕС соберется для утверждения соглашения по Brexit

Вчера, 08:42

Внеочередное заседание состоится в Брюсселе

Другие страны

Фото: AFP

Опаснее ИГ и "Аль-Каиды": глава Генштаба Британии высказался о России

24 Ноября, 13:28

Противостоять угрозе со стороны РФ поможет только единство в НАТО, уверен Марк Карлтон-Смит

Евросоюз

Педро Санчес. Фото: AFP

Премьер Испании сделал заявление по Гибралтару и Brexit

24 Ноября, 02:14

Испанский премьер подчеркнул, что проведение намеченного на 25 ноября в Брюсселе экстренного саммита ЕС может оказаться под угрозой

Евросоюз

Педро Санчес. Фото: AFP

Испания сняла вето с соглашения по Brexit

24 Ноября, 21:17

Теперь Великобритания может рассчитывать на ее голос

Россия

Мария Захарова. Фото: mid.ru

МИД России ответил на новые видеозаписи из Солсбери

23 Ноября, 14:30

Мария Захарова утверждает, что британское правительство пытается отвлечь внимание от Brexit

Евросоюз

Переговоры продолжаются. Фото: pixabay.com

Евросоюз и Великобритания согласовали декларацию по Brexit

23 Ноября, 09:40

Курс британского фунта стерлингов подскочил к доллару на 0,8% после сообщений о согласовании политической декларации
Загрузка...