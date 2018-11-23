Премьер Испании заявил, что не смог согласовать с Мэй общую позицию по Brexit

Вчера, 02:43

Мэй и Санчес провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили выход Соединенного Королевства из ЕС и ситуацию вокруг Гибралтара

фото AFP
фото AFP

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в четверг, что по итогам переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС значительно отличаются.

"После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции по-прежнему далеки. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы заблокируем (соглашение по) Brexit", – написал глава правительства на своей странице в "Твиттере".

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По данным телеканала Ай-ти-ви, в среду вечером Мэй и Санчес провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили выход Соединенного Королевства из ЕС и ситуацию вокруг Гибралтара.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес уже заявлял, что Мадрид не поддержит проект сделки по Brexit между ЕС и Британией, если он, в частности, не будет учитывать позицию Мадрида по Гибралтару – британской заморской территории на Пиренейском полуострове.

22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС.
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Источник:

ТАСС

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