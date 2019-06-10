Премьер Италии о возможных санкциях ЕС: это вопрос жизни и смерти страны

Еврокомиссия требует от Италии сократить бюджетные расходы, иначе Рим могут оштрафовать

Джузеппе Конте. Фото: AFP

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал избежание дисциплинарных мер со стороны Еврокомиссии в связи с чрезмерным государственным долгом вопросом жизни и смерти для его правительства и страны в целом. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera, передает DPA.

"Если это случится не так, как в декабре (когда Италия избежала наказания, договорившись с Европейской комиссией по поводу бюджета на 2019 год), мы все рискуем вернуться домой. Конечно, и я вернусь домой", – сказал премьер-министр.

По словам Конте, Италии следует избежать процедуры чрезмерного долга, чтобы не столкнуться со снижением кредитного рейтинга и турбулентностью рынка.

"Я не могу и не хочу брать на себя ответственность и подвергать страну бессмысленным рискам", – отметил премьер-министр Италии.

Он призвал вице-премьеров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо позволить ему и министру экономики Джованни Триа провести переговоры с Брюсселем.

Сальвини хочет нарушить границы долга и дефицита Европейского Союза, чтобы финансировать радикальные сокращения налогов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена начать процедуру введения санкций в отношении Италии в связи с бюджетной политикой нынешнего правительства страны.

В письме ЕК говорится, что отсутствие благоразумной бюджетной политики создает для Италии риск потери доверия со стороны рынков с негативными последствиями для реальной экономики и роста.

По данным газеты, Еврокомиссия намерена рекомендовать правительству Италии сократить бюджетные расходы на 3 – 4 млрд евро (3,4 млрд – 4,5 млрд долл.), если это требование не будет выполнено, против Италии могут быть введены санкции ЕС.

Как ранее сообщали СМИ, в порядке санкций ЕС может оштрафовать Италию на 3 млрд евро.

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