Премьер Италии о возможных санкциях ЕС: это вопрос жизни и смерти страны
Еврокомиссия требует от Италии сократить бюджетные расходы, иначе Рим могут оштрафовать
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал избежание дисциплинарных мер со стороны Еврокомиссии в связи с чрезмерным государственным долгом вопросом жизни и смерти для его правительства и страны в целом. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera, передает DPA.
"Если это случится не так, как в декабре (когда Италия избежала наказания, договорившись с Европейской комиссией по поводу бюджета на 2019 год), мы все рискуем вернуться домой. Конечно, и я вернусь домой", – сказал премьер-министр.
По словам Конте, Италии следует избежать процедуры чрезмерного долга, чтобы не столкнуться со снижением кредитного рейтинга и турбулентностью рынка.
"Я не могу и не хочу брать на себя ответственность и подвергать страну бессмысленным рискам", – отметил премьер-министр Италии.
Он призвал вице-премьеров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо позволить ему и министру экономики Джованни Триа провести переговоры с Брюсселем.
Сальвини хочет нарушить границы долга и дефицита Европейского Союза, чтобы финансировать радикальные сокращения налогов.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена начать процедуру введения санкций в отношении Италии в связи с бюджетной политикой нынешнего правительства страны.
В письме ЕК говорится, что отсутствие благоразумной бюджетной политики создает для Италии риск потери доверия со стороны рынков с негативными последствиями для реальной экономики и роста.
По данным газеты, Еврокомиссия намерена рекомендовать правительству Италии сократить бюджетные расходы на 3 – 4 млрд евро (3,4 млрд – 4,5 млрд долл.), если это требование не будет выполнено, против Италии могут быть введены санкции ЕС.
Как ранее сообщали СМИ, в порядке санкций ЕС может оштрафовать Италию на 3 млрд евро.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Премьер Италии о возможных санкциях ЕС: это вопрос жизни и смерти страны". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс"
Рим признался, что хочет расширить европейское присутствие в "нормандском формате"
Премьер Италии пригрозил уйти в отставку, если два его заместителя не смогут найти общий язык
Отношения между партиями обострились во время кампании на выборах в Европарламент